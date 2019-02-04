«Газпром» построит спорткомплекс на Крестовском острове более чем за полмиллиарда рублей

Структуры «Газпрома» намерены построить новый спорткомплекс с ледовой ареной на Крестовском острове. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на территории общества «Динамо» на углу Крестовского проспекта и Спортивной улицы. Заказчиком выступает ООО «Газпром инвестгазификация», которая занимается строительством ФОКов и спортплощадок по всей стране.

Закупка проводится у единственного поставщика, ООО «Межрегионгаз Технологии». Эта компания входит в структуру «Газпрома». В конце прошлого года по такой же схеме она получила подряд на строительство на Крестовском острове новой общеобразовательной школы стоимостью 3 млрд рублей через дорогу от будущего спорткомплекса.

Ожидается, что комплекс общей площадью около 4 тыс. кв. м. будет рассчитан на обслуживание 120 человек в смену. Срок строительства по договору – 18 месяцев, стоимость – 518 млн рублей.

ФОК будет построен на землях, входящих в комплекс спортивных сооружений, которыми управляет ООО «Управление спортивных сооружений Динамо». На сайте УСС «Динамо» участок, где должен появиться новый спорткомплекс «Газпрома», значится как поле для стрельбы из лука.

Согласно данным Росреестра, 3 декабря 2018 года этот участок в 1,5 га перешел из собственности «Всероссийского физкультурно-спортивного общества "ДИНАМО"» к Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома».