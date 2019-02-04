Двое хоккеистов СКА получили травмы в матче с «Авангардом». У Бывальцева и Хафизуллина подозрение на сотрясение мозга

Хоккеисты петербургского СКА Алексей Бывальцев и Динар Хафизуллин неудачно провели выездной матч в Балашихе против «Авангарда». Как рассказал 4 февраля на послематчевой пресс-конференции главный тренер армейцев с Невы Илья Воробьев, у обоих игроков — подозрение на сотрясение мозга.

Напомним, СКА проиграл «Авангарду» со счетом 0:2. Хафизуллин получил травму уже на восьмой минуте матча — ему пришлось покинуть площадку после столкновения с защитником «Авангарда» Никитой Пивцакиным (его удалили до конца матча). Бывальцев неудачно столкнулся с нападающим подмосковной команды Михаилом Фесенко в начале второго периода. «У Хафизуллина нет десяти зубов. У обоих подозрение на сотрясение», – рассказал Воробьев.

Галерея непростой встречи с "Авангардом", завершившей нашу выездную серию.

Едем домой готовиться к финальной части регулярки.

📷 https://t.co/9tWC3NjClF #АВГСКА pic.twitter.com/1jmQBEI575 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 4 февраля 2019 г.

После матча в Балашихе СКА занимает второе в Западной конференции КХЛ, клуб набрал 91 очко после 56 игр.