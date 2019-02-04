Российские биатлонисты прилетели без винтовок на этап Кубка мира в Канаде. Виноваты американцы

С трудностями столкнулась сборная России по биатлону по прилету в канадский Кэнмор на этап Кубка мира. Как сообщает в понедельник, 4 февраля, «Тюменская арена», из-за отсутствия разрешения на ввоз оружия спортсмены не смогли привезти винтовки.

Однако, как передает ТАСС со ссылкой на президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, оружие спортсмены все-таки получат, хоть и позже.

«Наши американские партнеры не сделали разрешение на ввоз оружия в Америку – полтора месяца назад от нас взяли документы, а позвонили только за несколько часов до вылета, сообщив, что через Америку с оружием команда не может лететь. Поэтому она уже улетела, завтра отправляем оружие напрямую в Канаду. Отказ мотивирован тем, что нет разрешения на ввоз оружия в Америку, его заберут. Команда только прилетела, покатается один день без оружия. Наоборот, это даже хорошо, все отдохнут от стрельбы», – сказал Драчев.

Седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Северной Америке. С 7 по 11 февраля соревнования пройдут в Кэнморе (Канада), а с 14 по 18 февраля — в Солт-Лейк-Сити (США).