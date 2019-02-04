«Ласточка» из Пскова встала под Лугой. В Петербург она опоздает на час

Скоростная электричка сообщением Псков-Петербург застряла на станции Луга вечером 4 февраля. Домой горожане приедут с часовым опозданием.

О затянувшейся остановке в соцсетях сообщают очевидцы. Пассажиры добавили, что в поезде на несколько минут отключали свет. В ОЖД «Фонтанке» сообщили, что «Ласточка» вынужденно встала в 21:37 из-за технической неисправности. Что именно произошло, в компании не уточнили. На конечную станцию скоростная электричка приедет с опозданием, поезд задерживается примерно на час.

Накануне вовремя не смогли добраться до Петербурга пассажиры «Аллегро». Поезд на 2,5 часа встал на территории Финляндии в нескольких десятках километров от границы с Россией. Во время ожидания другого состава всем раздали протеиновые батончики.