СКА проиграл два матча подряд впервые за пять месяцев

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» в понедельник, 4 февраля, в Балашихе. Армейцы с Невы уступили со счетом 0:2.

Голы за «Авангард» забили Тэйлор Бек (33 минута) и Сергей Широков (17). Таким образом, петербургский клуб уступил в двух матчах подряд впервые за пять месяцев. Кроме того, СКА не может забросить уже два матча подряд. На данный момент СКА занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 91 очко в 56 встречах.

Напомним, перед матчем символическое вбрасывание делал знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью. Сразу после этого он отметился эпическим падением на льду.