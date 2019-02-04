На защиту незаконно построенной дороги в Мурино с митингом вышли снеговики

У несогласованного проезда из ЖК «Новое Мурино» появился отряд снеговиков с плакатами. Лозунги на транспарантах прямо или косвенно связанны с незаконно построенным выездом, который позволяет жителям областного жилого комплекса выезжать на Муринскую дорогу. Об этом 4 февраля сообщают читатели «Фонтанки».

С июня прошлого года власти Петербурга и Ленинградской области не могут решить вопрос с несогласованным проездом, который позволяет новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу. Эта же трасса, по мнению жителей петербургского ЖК «Новая Охта», который расположен напротив, не только провоцирует утренние пробки для новоохтинцев, но и опасен для местных школьников. Еще одним важным аргументом петербуржцев против проезда является то, что незаконная дорога проходит по территории Петербурга, затрагивая 4 земельных участка, на одном из которых должны построить школу.

Жители «Новой Охты» неоднократно обращались в местные органы власти с требованием демонтировать проезды, но Смольный все время находил причины для отказа. Последним обещанием от городских властей было решить судьбу дороги после 7 декабря. Кроме того, новоохтинцы даже подали в суд на городское правительство, но проиграли дело.

В то же время жители «Нового Мурино» настаивают на том, чтобы власти организовали строительство нового проезда от их жилкомплекса. При этом муниципальные власти закрыли движение по двум единственным выходящим из жилого комплекса улицам — Садовой и Школьной. Правительство Ленобласти, несмотря на отсутствие подтверждения от властей Петербурга, заверяет новомуринцев, что никто не снесет незаконную дорогу до тех пор, пока не появится её дублер.