Девятнадцать стран ЕС признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Девятнадцать стран ЕС, включая Финляндию, признали оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо главой страны и выразили временному президенту поддержку. Совместное заявление по вопросу легитимности президента Венесуэлы вечером 4 января разослало правительство Финляндии.

"Финляндия, а также Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия обращают внимание, что г-н Николас Мадуро решил не запускать избирательный процесс. Вследствие чего, в соответствии с положениями Конституции Венесуэлы, они признают и поддерживают демократически избранного председателя Национальной ассамблеи г-на Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы, чтобы он призвал к свободным, справедливым и демократическим президентским выборам", – говорится в заявлении.

4 февраля истёк восьмидневный срок ультиматума – в нем страны ЕС требовали, чтобы в Венесуэле были назначены президентские выборы.

"26 января различные государства-члены призвали г-на Николаса Мадуро принять необходимые правовые меры для объявления демократических президентских выборов в течение 8 дней. В тот же день Верховный представитель / вице-президент ЕС выступил с заявлением от имени 28 государств-членов ЕС, в котором также содержался призыв к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов и было указано, что в случае необъявления новых выборов с необходимыми гарантиями в течение следующих дней ЕС будет принимать дальнейшие меры, в том числе по вопросу признания руководства страны, в соответствии со статьей 233 Венесуэльской конституции", – объясняют свою позицию 19 европейских государств.

Ранее Италия заблокировала совместное заявление всех стран Евросоза о признании Гуайдо президентом Венесуэлы.