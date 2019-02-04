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Авто
04.02.2019 23:11
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«Желтые жилеты» – теперь в Германии и по неожиданному поводу. Против запрета «дизелей»

Несколько сотен протестующих в желтых жилетах собрались в выходные в Штутгарте, бастионе автомобильной промышленности Германии,  чтобы выступить против запрета использования дизельных двигателей. Надев жилеты, немецкие водители сознательно последовали примеру французов с их горячими протестами из-за повышения цен на топливо, добившихся уступок от властей.

«То, что происходит, несправедливо по отношению к людям», – цитирует агентство «Франс Пресс» одного из организаторов протестов Василоса Топалиса. – Страдают десятки тысяч людей, которые просто не могут позволить себе купить новую машину».

Протестанты с лозунгами, призывающими владельцев «дизелей» объединятся и защищать свое право ездить на своих собственные автомобилях, собрались у одного из центров техосмотра. Такие центры выдают специальные наклейки, которые подтверждают соответствие автомобиля экологическим стандартам и позволяют въезжать в «зеленые зоны» в городах.

Закон, позволяющий устанавливать подобные зоны, начал действовать в Германии с 2006 года, и с тех пор они появились во многих городах. Для въезда необходимо иметь специальную наклейку не зависимо от того, зарегистрирована машина в Германии или нет, и даже если автомобиль соответствует экологическим стандартам, при отсутствии стикера водитель может быть оштрафован.

Но ограничения не удовлетворили «экологистов», они требовали более решительных мер. В прошлом году экологические организации обратились в суды с просьбой убрать «неэкологичные» машины из городов, где выбросы превышают нормы Европейского Союза. Под давлением «зеленых» власти начали закрывать въезд некоторым категориям автомобилей в центральные районы городов. Например, под полный запрет попали автомобили с дизельными двигателями классом ниже Евро 5. С 1 января такой запрет начал действовать в Штутгарте, на очереди Берлин, Майнц, Гамбург и Бонн.

Надо учитывать, что примерно треть пассажирского автопарка в Германии ездит именно на дизельном топливе. Учитывая немецкую аккуратность, бережливость и качество местных дорог, можно себе представить, сколько машин бегает уже не первый год.

В ответ на запреты владельцы дизельных автомобилей надели желтые жилетки и вышли на улицы отстаивать свои права. Символично, что началось это именно в Штутгарте, где расположены штаб-квартиры Mercedes и Porsche, и тут же квартирует Bosch, крупнейшей производитель автокомпонентов.

Протестующие водители подчеркнуто дистанцируются от любых политических партий, особенно после того, как крайне правая «Альтернатива для Германии» (AfD) попыталась извлечь для себя выгоду из аналогичных выступлений на прошлой неделе. При этом количество участников немецкого движение «желтых жилетов» в течение последних недель значительно выросло, в то время как в правительстве Германии по-прежнему нет единого мнения о том, как соблюсти и экологические нормы ЕС, и интересы простых автовладельцев.

 

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