Американский ученый заснял новорожденного горбатого китенка через 20 минут после его первого заплыва

Ученому из гавайского университета удалось заснять горбатого кита и ее детеныша. Исследователь полагает, что новорожденному на видео около 20 минут от роду.

Как сообщается на сайте университета, директор программы изучения морских млекопитающих Ларс Бейдер находился неподалеку от берега острова Мауи, когда ему позвонил один из операторов китового сафари. Он сообщил, что группа туристов видит взрослого кита и детеныша, вокруг пары в воде была кровь.

Бейдер вскоре и сам смог понаблюдать за китом и успел заснять семейство на видео. Ученый уверен, что горбатый кит на момент съемки был рожден около 20 минут назад, что подтверждает кровотечение самки. Сотрудник университета отметил, что впервые за 25 лет был так близко к моменту рождения горбатого кита.