Дворцовый мост «покраснел» на две недели в честь весны и Китая

Подсветка Дворцового моста в Петербурге 4 февраля сменилась на красную в честь Нового года по китайскому календарю. Алеть переправа будет 15 дней.

Как сообщает ГУП «Ленсвет», ответственный за подсветку моста, фестиваль «Китайский Новый год — веселый праздник весны» отмечается в Петербурге подобным образом уже пятый год подряд. Красным Дворцовый будет светить до 19 февраля.

Комитет по внешним связям Смольного также проведет форум на тему культурных и экономических тенденций, в городе выступит сучжоуский национальный оркестр, пройдет интерактивная выставка картин. Юбилейный фестиваль проходит при поддержке правительства города Чунцин.