Дворцовый мост «покраснел» на две недели в честь весны и Китая
Подсветка Дворцового моста в Петербурге 4 февраля сменилась на красную в честь Нового года по китайскому календарю. Алеть переправа будет 15 дней.
. 🎇Уже пять лет в Петербурге проводится фестиваль«Китайский Новый год – весёлый праздник весны» . 🎇В эти дни подсветка Дворцового моста становится красной . 🎇В этом году мост будет красным 😉 до 19 февраля . 🎇Это третий Новый год, отмечаемый в Петербурге 🤫🤔😁 . #петербург #петербургмоимиглазами #ятаквижу #пешкомпопетербургу #прогулкипопетербургу #впетербурге #китайскийновыйгодвпетербурге #китайскийновыйгод #дворцовыймост #подсветкадворцовогомоста
Как сообщает ГУП «Ленсвет», ответственный за подсветку моста, фестиваль «Китайский Новый год — веселый праздник весны» отмечается в Петербурге подобным образом уже пятый год подряд. Красным Дворцовый будет светить до 19 февраля.
Комитет по внешним связям Смольного также проведет форум на тему культурных и экономических тенденций, в городе выступит сучжоуский национальный оркестр, пройдет интерактивная выставка картин. Юбилейный фестиваль проходит при поддержке правительства города Чунцин.