Выручка финского Fortum в России за год чуть снизилась, но осталась выше миллиарда евро

Продажи финского энергетического концерна "Фортум" в России в 2018 году составили 1,069 млрд евро, что на 3% меньше, чем в 2017-м. Сравнительная операционная прибыль в пересчёте на европейскую валюту снизилась на 8%, до 271 млн евро. Об этом сообщается в годовом отчёте Fortum, опубликованном 4 января.

Как отметили в компании, виноват, в частности, обменный курс – негативный эффект от его колебаний Fortum оценил в 32 млн евро. В рублях же финансовые результаты немного улучшились.

Объёмы произведённой в России электроэнергии увеличились с 2017 года с 1035 ТВт до 1055 ТВт.

Согласно отчёту, Fortum "cерьезно продвинулся на российском рынке за последние несколько лет". В 2018 году концерн приобрёл половину акций немецкой Uniper, которой в России принадлежит ПАО «Юнипро», став самым крупным иностранным игроком на энергетическом рынке РФ. Также совместный фонд "Фортум" и Роснано запустил ветропарк в Ульяновской области мощностью 35 МВт. "Инвестиции в ветроэнергетику оказывают положительное влияние на наши результаты", – добавили в компании.

Fortum, по данным исследования «Фонтанки», является крупнейшим финским игроком и инвестором в России.