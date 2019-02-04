За январь на город высыпало снега в два раза больше нормы. В ближайшие дни стихия умерит пыл

Итоги снежного января подвел Гидрометцентр Петербурга. И в области, и в Северной столице насыпало почти в два раза больше климатической нормы. В городе было теплее, чем полагается.

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в Петербурге за январь составила -6,5 градуса, что примерно на градус выше нормативного показателя. За месяц выпало 71 мм осадков, это 188% от климатической нормы.

Теплее положенного было и в Ленинградской области, местами почти на 4 градуса. Осадки в некоторых районах уложились в нормативы, в других превысили их на 94%.

В ближайшие дни разгула стихии не ожидается — 5 февраля в городе небольшой снег и слабая ночная метель, температура воздуха не опустится ниже трех градусов мороза. Такая же погода ожидается в среду, похолодать может к четвергу. Вероятно, Смольный может отменить «особый регламент уборки».

Снегопады не только добавили проблем с парковкой, передвижением и здоровьем для горожан, но и лишили работы некоторых чиновников. За плохую уборку врио губернатора Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова. На его место в Купчино с лозунгом «С лопатами на выход» отправился экс-вице-губернатор Константин Серов. Тем временем, снегоплавильные пункты приняли 2 млн кубометров снега, у зданий в городе трещат крыши. Пострадавшим от гололеда Беглов пообещал привозить домой еду.