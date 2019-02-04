Происшествия
СМИ: Арестованному сенатору Арашукову до сих пор не принесли ни одной передачи. У него нет денег даже на продукты
Сенатор Рауф Арашуков, подозреваемый в организации заказных убийств, до сих пор не получил в СИЗО ни одной передачи от близких. Об этом 4 февраля пишут «Известия».
Журналист Борис Клин, который входит в Общественную наблюдательную комиссию Москвы, рассказал, что сенатор в СИЗО начал пить чай и есть первое. Напомним, ранее Арашуков говорил, что «тюремной едой» питаться не собирается, а лучше дождется продуктовых передач. Однако передач пока нет, Арашуков даже не может ничего купить в тюремном магазине — на его личном счету пусто, родственники на него до сих пор ничего не перевели.
Также Клин уточнил, что к сенатору пока не пускают адвоката. Впрочем, журналист подчеркнул, что это связано с нехваткой помещений для защитников: «Время посещения в этом СИЗО защитники разыгрывают по жребию», – пояснил Клин.
При этом отец сенатора — Рауль Арашуков (обвиняется в хищении газа на 31 млрд рублей) — ест в СИЗО с удовольствием и даже говорит, что его «даже дома так вкусно не кормили».
Справка:
По версии следствия, Рауль Арашуков в течение 17 лет выстраивал теневую газовую империю, назначая своих родственников и знакомых на различные должности в структурах ТЭК Северного Кавказа. Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ продажей компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ущерб оценивается в 31 млрд рублей, СК не надеется его возместить.
Рауль Арашуков не признал вину в организации преступного сообщества и хищениях, назвав информацию следствия новой для него.
Сын Рауля, член Совета Федерации Рауф Арашуков заключен под стражу 30 января. Ему предъявили обвинение в организации убийств в 2010 году, когда были застрелены лидер молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков и претендент на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Уголовные дела были объединены лишь осенью 2018 года и переданы в центральный аппарат СКР.