СМИ: Арестованному сенатору Арашукову до сих пор не принесли ни одной передачи. У него нет денег даже на продукты

Сенатор Рауф Арашуков, подозреваемый в организации заказных убийств, до сих пор не получил в СИЗО ни одной передачи от близких. Об этом 4 февраля пишут «Известия».

Журналист Борис Клин, который входит в Общественную наблюдательную комиссию Москвы, рассказал, что сенатор в СИЗО начал пить чай и есть первое. Напомним, ранее Арашуков говорил, что «тюремной едой» питаться не собирается, а лучше дождется продуктовых передач. Однако передач пока нет, Арашуков даже не может ничего купить в тюремном магазине — на его личном счету пусто, родственники на него до сих пор ничего не перевели.

Также Клин уточнил, что к сенатору пока не пускают адвоката. Впрочем, журналист подчеркнул, что это связано с нехваткой помещений для защитников: «Время посещения в этом СИЗО защитники разыгрывают по жребию», – пояснил Клин.

При этом отец сенатора — Рауль Арашуков (обвиняется в хищении газа на 31 млрд рублей) — ест в СИЗО с удовольствием и даже говорит, что его «даже дома так вкусно не кормили».