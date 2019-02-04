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Авто
05.02.2019 00:53
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Крупнейшего в мире авторынка уже маловато. Китайцы соблазняют Запад самым дешевым электропикапом

В Европе и Америке вошли в моду всевозможные «альтернативные» способы передвижения в городских условиях — от электроскейтов и электророликов до электросамокатов, элекробайков и даже мини-электромобилей. Похоже, Запад созрел для дешевого и практичного транспорта, для которого к тому же не требуется сдавать экзамены на права. И хотя заявленные характеристики Pickman не идут ни в какое сравнение ни с Tesla, ни даже с Nissan Leaf, стоит машинка во много раз меньше.

Китайский производитель электромобилей Kaiyun Motors считает, что ему есть чем соблазнить американцев и европейцев и заставить их раскошелиться. Речь идет о сравнительно небольших суммах: компания выводит на рынок самые дешевые электромобили в мире.

Видео: YouTube/Keturah JAWI Malay

Уже в следующем месяце Kaiyun Motors начнет продавать свой маленький электрический пикап Pickman в США, Германии и Италии, сообщает издание Quartz. В Китае этот грузовичок стоит 16 800 юаней, то есть 2 500 долларов (около 164 тысяч рублей), однако «экспортная» версия в США будет предлагаться уже за 8 950 долларов (около 590 тысяч рублей).

Подобные машины даже в электрическом варианте не новинка на европейском рынке. Так, итальянская Piaggio выпускает серию микрогрузовичков Porter, среди которых есть и электрическая версия. Однако итальянская машинка побольше, помощнее и… в два раза дороже. Хотя везет всего лишь на 70 килограммов груза больше.

Китайский микроавтомобиль производится в трех вариантах: открытый пикап, фургон и платформа, на которую можно поставить любой кузов по желанию. У него один электродвигатель мощностью 4 киловатта, запас хода 120 км при максимальной скорости 45 км/ч. Весит машина 720 кг, при этом рассчитана на 400 килограммов груза. Аккумулятор небольшой – всего 100 ампер-часов (в обычном хетчбэке стоят аккумуляторы в 60-70 А·ч), время зарядки – 8-10 часов от домашней розетки, «быстрая зарядка» не предусмотрена.

Крупнейшего в мире авторынка уже маловато. Китайцы соблазняют Запад самым дешевым электропикапом

Pickman относится к очень популярной в Китае категории LSEV (Low Speed EV). Это маленькие машины с небольшим двигателем и максимальной скоростью до 40 километров в час. Они дешевы и для китайцев весьма практичны: прав для их вождения не требуется, запаса хода в 100-120 километров вполне хватает на день, заряжаются они за 8-10 часов от обычной розетки.

До настоящего времени такие автомобильчики оставались внутрикитайской экзотикой. На самом деле Поднебесная уже сейчас продает больше электромобилей, чем весь остальной мир вместе взятый, причем включая все категории автотранспорта, в том числе большие электрические автобусы, электрические мотоциклы, электросамокаты. Большая часть остается внутри страны – это самый большой автомобильный рынок в мире. Но похоже, что настало время, когда китайский автопром начинает наступление на мировой рынок по всем фронтам – от люкса до самых дешевых фургончиков, маленьких и симпатичных.

Видео: YouTube/Electromobiile360

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