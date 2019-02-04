Неудачная поездка в Балашиху. Жозе Моуринью упал во время вбрасывания на матче СКА – «Авангард»

Неожиданно закончилось 4 февраля символическое вбрасывание с участием известного футбольного тренера Жозе Моуринью перед хоккейным матчем «Авангард» – СКА в Балашихе. 56-летний специалист упал, поскользнувшись на ковре.

Подняться ему помог нападающий армейцев с Невы Павел Дацюк. «Со мной все в порядке», – прокомментировал свое падение Моуринью в эфире «Матч ТВ».

Жозе Моуринью в начале 2017 года был включен УЕФА в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году. Под его руководством «Порту» становился дважды чемпионом Португалии (2002/03, 2003/04), чемпионом Лиги чемпионов (2003/04) и Кубка УЕФА (2002/03); лондонский «Челси» – трижды чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2014/15), «Интер» – дважды чемпионом Италии (2008/09, 2009/10) и победителем Лиги чемпионов (2009/10); «Реал Мадрид» – чемпион Испании (2011/12); «Манчестер Юнайтед» – победитель Лиги Европы (2016/17). В декабре 2018 года был уволен из «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является безработным.