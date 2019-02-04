Японские солдаты возвели гигантский кафедральный собор Хельсинки из снега в Саппоро
На Снежном фестивале в японском Саппоро появилась одна из главных архитектурных достопримечательностей Финляндии – кафедральный собор Хельсинки. Об этом 4 февраля сообщает Yle.
Helsinki in Hokkaido #SapporoSnowFestival pic.twitter.com/iOyTAcRPz0— Simone Crosignani (@Il_Simon) 4 февраля 2019 г.
Для изготовления церкви Святого Николая потребовалось 2300 тонн снега кубометров снега. Копия по размеру всего на треть меньше реального сооружения, высота которого составляет 62 метра.
【70th雪まつり HBCフィンランド広場2/3】札幌にヘルシンキ大聖堂出現！さっぽろ雪まつりはいよいよ明日開幕！陸上自衛隊北部方面通信群のみなさま、お疲れさまでした！ありがとうございました！ pic.twitter.com/6CxEZQaVCo— 北海道放送イベント情報 (@hbc_jigyou) 3 февраля 2019 г.
Гигантская скульптура появилась в Стране восходящего солнца не случайно – в 2019 году Япония и Финляндия отмечают столетие дипломатических отношений, поэтому сегодня, 4 февраля, на открытии присутствовал посол Финляндии Ари Хонканен.
Ежегодный Снежный фестиваль – одно из главных событий в Саппоро, оно проходит уже в 70-й раз. По всему городу мастера создали около 200 скульптур и десятки более монументальных строений из снега.
Собор и другие основные скульптуры из снега были созданы японскими силами самообороны, то есть солдатами, которые базируются на острове Хоккайдо. Потребовалось около четырех недель, чтобы построить массивную снежную церковь.
Helsinki Cathedral starring the Sapporo Snow Festival 2019! Extraordinary precision and dedication by the builders, great hospitality by the hosts. What a day for #Finland #jpnfin100 @FinEmbTokyo @thisisFINLAND @VisitHelsinki @Sapporo_tourism #suomi pic.twitter.com/13KmKh95x4— Ari Honkanen (@arihonkane) 4 февраля 2019 г.
Как заметил финский посол, сходство с оригиналом "исключительное". К сожалению, простоит церковь недолго – всего неделю, на время фестиваля, после чего её снесут из соображений безопасности.
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