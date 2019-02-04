Японские солдаты возвели гигантский кафедральный собор Хельсинки из снега в Саппоро

На Снежном фестивале в японском Саппоро появилась одна из главных архитектурных достопримечательностей Финляндии – кафедральный собор Хельсинки. Об этом 4 февраля сообщает Yle.

Для изготовления церкви Святого Николая потребовалось 2300 тонн снега кубометров снега. Копия по размеру всего на треть меньше реального сооружения, высота которого составляет 62 метра.

Гигантская скульптура появилась в Стране восходящего солнца не случайно – в 2019 году Япония и Финляндия отмечают столетие дипломатических отношений, поэтому сегодня, 4 февраля, на открытии присутствовал посол Финляндии Ари Хонканен.

Ежегодный Снежный фестиваль – одно из главных событий в Саппоро, оно проходит уже в 70-й раз. По всему городу мастера создали около 200 скульптур и десятки более монументальных строений из снега.

Собор и другие основные скульптуры из снега были созданы японскими силами самообороны, то есть солдатами, которые базируются на острове Хоккайдо. Потребовалось около четырех недель, чтобы построить массивную снежную церковь.

Как заметил финский посол, сходство с оригиналом "исключительное". К сожалению, простоит церковь недолго – всего неделю, на время фестиваля, после чего её снесут из соображений безопасности.