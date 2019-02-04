В Пулково самолеты выстроились в очереди на взлет. Пассажиры говорят о нехватке реагентов, в аэропорту это отрицают

В петербургском аэропорту «Пулково» задерживается вылет некоторых самолетов. Пассажиры одного из рейсов со ссылкой на экипаж сообщили вечером 4 февраля «Фонтанке» о нехватке антиобледенительной жидкости.

«Сидим в самолете час. Пилоты шутят, что, возможно, мы все-таки улетим до весны», – написал в редакцию пассажир.

У терминала и перед рулежными дорожками, по данным Flightradar24 на 20.45, скопились рейсы Lufthansa до Франкфурта, Pegas Fly до Москвы, Azur до Пхукета, «Победы» до Екатеринбурга, «России» до Ташкента.

В пресс-службе компании-оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» уточнили, что информация об отсутствии антиобледенительной жидкости действительности не соответствует: «В аэропорту сформирован достаточный запас, в том числе есть неснижаемый остаток, который всегда поддерживается».

По словам представителя компании, в аэропорту оборудованы три спецплощадки для обработки воздушных судов. Самолет, пассажиры которого заждались вылета, мог попасть на дозаправку автомобиля жидкостью.