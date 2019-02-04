«Народ его не избирал». Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании оппозиционера Гуайдо венесуэльским президентом

Вице-президент Италии Луиджи ди Майо заявил, что страна хочет избежать гражданской войны в Венесуэле и не поддерживает оппозиционера Хуана Гуайдо, так как он не был избран народом.

Слова Майо 4 февраля приводит издание El Nacional. Он отметил, что Италия не хочет признавать президентом Венесуэлы человека, за которого никто не голосовал. Вице-президент добавил, что главный интерес итальянского правительства – избежать в Венесуэле войны, как это произошло в Ливии после падения режима Каддафи. «Италия с помощью дипломатии и посредничества между разными государствами пытается добиться того, чтобы выборы в Венесуэле прошли без ультиматумов. Решать венесуэльцам: мы на стороне мира и демократии. Поэтому должны создать условия для новых выборов», – цитирует издание Майо.

Таким образом, Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании власти Гуаидо легитимной. Она стала первой из 28 европейских стран, которая отказалась назвать его временно исполняющим обязанности президента.

Гуаидо 4 февраля, по истечению восьмидневного ультимативного срока, когда должны были быть назначены президентские выборы, поддержали 12 стран, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Финляндия и Украина. Ранее с властью оппозиции согласились США, Канада и большинство стран Латинской Америки.

Россия, Куба, Китай, Турция, Мексика, Иран, Боливия и Белоруссия поддерживают избранного президента Николаса Мадуро.

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. Мадуро заявил, что ультиматум ЕС о назначении выборов отвергает и не собирается покидать президентское кресло.