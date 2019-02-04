Volvo отзывает в России почти 2 тысячи машин. Их ПО может отправить экстренные службы не туда

ООО «Вольво Карс» объявило об отзыве 1937 автомобилей Volvo, проданных в России с 2017 года. Под сервисную кампанию попали пять моделей: S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90.

Как сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта, у этих автомобилей обнаружили ошибку в программном обеспечении, которая может сказаться на работе систем, зависящих от подключаемых услуг (например, Volvo On Call), и других функций, в том числе систем поддержки водителя.

В худшем случае при ДТП система из-за ошибки может сообщить в центр экстренной помощи неправильную информацию о местонахождении машины или вообще не предоставить данные. Тогда экстренные службы не смогут направиться к месту аварии.

На попавших под отзыв автомобилях уполномоченные дилеры обновят программное обеспечение модуля связи. Работы выполнят бесплатно для владельцев.

В конце января Volvo объявила глобальную отзывную кампанию для дизельных автомобилей. Всего под нее угодили 219 тысяч машин, в том числе более 2 тысяч – в России. Причиной стал риск утечки топлива.