Из-за рухнувшего на первоклассника фонаря инженер Московского вокзала на год остался без праздников

Мировой суд в Петербурге приговорил инженера Октябрьской железной дороги к году ограничения свободы. Евгений Бирин не считает себя виновным в проломленной голове семилетнего туриста из российской столицы.

О приговоре 4 февраля сообщает прокуратура Петербурга. Судья мирового участка Вероника Родионова приговорила Бирина по 118-й статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Главный инженер Московского вокзала не уследил за одним из светильников у 85-го дома по Невскому проспекту – у того полностью проржавели крепежные элементы. 6 августа фонарь отвалился и упал на голову проходившему под ним ребенку.

Мальчика, который приехал в Петербург из столицы, увезли в больницу с ушибом мозга и другими травмами головы. Бирин свою вину не признал, но иначе решила судья. Наказание в виде одного года ограничения свободы подразумевает, что инженер не сможет сменить город, участвовать в массовых мероприятиях и покидать территорию муниципалитета, в котором живет, без предупреждения надзорных органов.

Обвинение Бирину было предъявлено в апреле прошлого года. На время расследования он был ограничен обязательством о явке.