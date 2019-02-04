Резервный фонд могут направить на уборку снега, а поскользнувшимся на гололеде принесут еду домой. Беглов раздал снегоуборочные указания

Исполняющий обязанности главы города Александр Беглов сообщил, что город готов выделять дополнительные средства из резервного фонда на уборку снега. Работа оперативных штабов в районах врио губернатора не устраивает.

На совещании в Смольном 4 февраля Беглов отметил неудовлетворительную организацию работы оперативных штабов в районах, а также низкую координацию уборочной техники, коммунальных служб и ГИБДД. В частности, врио главы города заявил, что в Петербурге нет площадок, куда автомобилисты могут поставить машины на время уборки; при очистке кровель снег зачастую сбрасывают на уже подметенные тротуары. В связи с этим жилищному комитету и районным администрациям поручено сверять свои графики уборки с комитетом по благоустройству.

«За все отвечают главы районов. Это ваша зона ответственности», – цитирует Беглова пресс-служба администрации губернатора. Напомним, именно в ходе этого заседания стало известно об отставке главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова, который не смог накануне продемонстрировать главе города соответствующий уровень работы в оперативном штабе. Его место занял Константин Серов.

Те, кто пострадали в результате неудовлетворительной работы городских служб, должны получать оперативную помощь, заявил Беглов. «Социальным службам поручено взять на учет всех, кто пострадал от гололеда, и оказывать им помощь – например, в доставке продуктов», – говорится в сообщении Смольного. За последние несколько дней в Петербурге растет число пострадавших от падения с крыш наледи. 1 февраля в больницу в тяжелом состоянии доставили девушку, кусок льда пробил ей голову и сломал теменную кость. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне после удара сосульки по голове гражданка Вьетнама получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 30 января от падения снега пострадал десятилетний мальчик, врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Напомним, ранее о возможности использования средств резервного фонда для уборки города говорила вице-губернатор Любовь Совершаева. За тем, как городские службы в течение понедельника 4 февраля боролись со снежной стихией, можно было следить по текстовой трансляции «Фонтанки».