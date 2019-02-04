«Мой лозунг – с лопатами на выход». Серов готов заняться очисткой Купчино от снега и сосулек вместо работы в выборном штабе

Экс-вице-губернатор Константин Серов прокомментировал по просьбе «Фонтанки» свое назначение во Фрунзенский район. Для него такое кадровое решение было неожиданным.

О назначении в прошлом куратора политического блока главой администрации Фрунзенского района стало известно 4 февраля. Отставка предыдущего главы района Валерия Сапожникова (близкого спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову) состоялась на заседании малого правительства. Причиной назвали плохую уборку снега.

«Фонтанка» позвонила Константину Серову с вопросом о том, когда он узнал о своем назначении. В ответ он сообщил, что предложение о новой должности ему поступило сразу после отставки Сапожникова. При этом Серов подтвердил, что собирался работать в выборном штабе Александра Беглова: «Планы были, но жизнь вносит свои коррективы».

«Вы довольны?» – уточнил корреспондент. «Я готов работать. После Невского района (его Серов возглавлял с 2013 по 2017 год. – Прим. ред.) меня ничем не испугать. Фрунзенский район – его сосед. Я знаю предмет, поэтому согласился не думая», – отметил Серов.

По его словам, начнет он с того, за что «полетел» с поста его предшественник, то есть с уборки снега и наледи с крыш и тротуаров. «Мой лозунг – с лопатами на выход», – добавил Серов, сообщив, что остальное – рабочие моменты. 5 февраля в 10 утра нового главу района представят сотрудникам администрации.

О том, как 4 февраля проходила уборка города, читайте в текстовой трансляции «Фонтанки.ру».