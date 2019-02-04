Водоканал расплавил 2 млн кубометров снега. «КамАЗы» с третьим миллионом в кузовах стоят в очередях

На снегоплавильные пункты Водоканала меньше чем за месяц свезли уже два млн кубометров снега. Годом раньше столько же осадков добралось до «снегоплавилок» только к марту.

Как сообщает предприятие, больше всего снега 4 февраля приняли пункты сбора в Петергофе и Кронштадте – более 4604 и 3228 кубометров соответственно. Из снегоплавильных пунктов лидерство сохраняет ССП на Кушелевской дороге – за сутки он переработал более пяти тысяч кубов, вновь превысив проектную производительность. В Водоканале добавляют, что, «несмотря на высокие нагрузки», снежные массы с улиц и дворов города пункты принимают «в полном объеме». Показатель в два млн кубов прошлой зимой на предприятии был зафиксирован только в марте.

Тем временем в соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором заснята многометровая очередь из «КамАЗов» у пункта сбора снега на Мебельной улице в Приморском районе Петербурга.

Как ранее писала «Фонтанка», пункт приема снега на Мебельной был открыт в конце января, когда стало ясно, что 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов не успевают принимать все грузовики и огромные тонары со снегом. В списке 45 адресов. При этом закупленные Смольным после зимы 2011 года передвижные «снегоплавилки» город не использует.

4 февраля в Петербурге действует «особый регламент уборки». О том, как коммунальные службы пытаются выполнить указание городского правительства, читайте в трансляции «Фонтанки».