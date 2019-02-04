Суд оставил под стражей аспиранта МГУ, которого подозревают в изготовлении взрывчатки. Он называет свое дело «сфабрикованным» и говорит о пытках

Балашихинский городской суд продлил на 72 часа (до 7 февраля) срок задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. Об этом 4 февраля сообщает «Медиазона».

Следствие требовало отправить подозреваемого под арест, прокуратура же предложила отложить решение на 72 часа «в связи с отсутствием достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность в подозрениях в совершении вменяемых ему преступлениях».

Сам Мифтахов заявил, что дело против него сфабриковано. «Никаких признательных показаний в деле нет, это сознательная дезинформация. Азат все это время заявлял следствию, что не изготавливал и не хранил взрывчатку», — заявила «Коммерсанту» адвокат Светлана Сидоркина. Аспирант МГУ рассказал, что после задержания 1 февраля его якобы избивали и пытали шуруповертом, требуя дать признательные показания.

Напомним, Мифтахова называют членом анархистского движения «Народная самооборона». Дело против него, как писали в СМИ, связано с найденным 11 января в подмосковной Балашихе неразорвавшимся самодельным устройством. Помимо Мифтахова по делу задержали еще 11 человек, однако всех их вскоре отпустили. Двое из задержанных заявили о том, что их пытали, заставляя дать показания.