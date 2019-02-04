Жесткая посадка. Ryanair обещает всем конкурентам очень печальный 2019 год

Ryanair прогнозирует сохранение низких авиатарифов в 2019 году и большие проблемы для лоукостеров по всему континенту.

Oscar Gonzalez/NurPhoto/Sipa USA/Коммерсантъ

В опубликованном сегодня, 4 февраля, отчете о работе в третьем финансовом квартале (финансовый год – с 1 апреля) Ryanair сообщила об убытках в 20 млн евро. В весьма подробном изложении своего видения положения дел на рынке дискаунтер заявляет об скором закрытии ряда маршрутов у своих конкурентов и их тяжелом финансовом положении. Россию эти проблемы тоже касаются.

Позитив компания видит в серьезном росте своего трафика (+8% – до 32,7 млн перевезенных пассажиров) и существенном росте дополнительных доходов (+26%, до 557 млн евро). Общая выручка группы Ryanair (за исключением показателей купленной в этом году австрийской авиакомпании Laudamotion) выросла на 9% – до 1,53 млрд евро.

При этом негативными факторами, повлиявшими на работу Ryanair, стало резкое снижение средней цены на билета — сразу на 6%, до уровня ниже 30 евро. Это вызвано избытком предложения на рынке ближнемагистральных перевозок в Европе в 2018 году.

«Консолидация продолжается, и слабые европейские авиакомпании терпят неудачу (или продаются)», – говорится в отчете, подписанном главой Ryanair Майклом О'Лири. В качестве примеров приводятся германские Azur Air и Small Planet, Primera Air (Великобритания), Cobalt Air (Кипр) и т.д. «К тому же другие, более крупные авиакомпании, вроде исландской Wow, британской Flybe и немецкой Germania, срочно ищут покупателя или, как Norwegian, рефинансируют долги, только чтобы выжить», – сообщают ирландские авиаторы.

Последней, которая считается едва ли не основным конкурентом Ryanair на рынке Северной Европы, приходится закрывать маршруты. Речь идет о Риме, Лас-Пальмасе, Тенерифе и Эдинбурге. А полеты в родной для Ryanair Дублин Norwegian в октябре сократила с 6 до 1 рейса.

Правда, в самом Norwegian положение дел в своей компании объясняют изменением фокуса стратегии с роста на повышение прибыльности. «Norwegian прошла через период значительного роста. Теперь мы сфокусируемся на сокращении расходов», – объясняет CEO норвежского перевозчика Бьёрн Кьёс.

Среди тех, кто также сократил или планирует в этом месяце сократить маршрутную сеть, в Ryanair называют Wizz, Lufthansa и EasyJet. «Мы ожидаем еще больше закрытий маршрутов и банкротств авиакомпаний в 2019 году из-за переизбытка мощностей на европейском рынке, который вызвал продолжительное снижение цен на билеты», – пишет Ryanair.

Тем не менее, что касается наиболее близкого петербуржцам аэропорта, где оперирует Ryanair, – Лаппеенранты, там дела идут не так плохо. После нескольких лет прекращения полетов оттуда ирландский лоукостер в 2018 году запустил рейсы в Милан и Афины, а с марта этого года добавляет к ним Салоники и Берлин.

В числе дополнительно растущих расходов компания называет подскочившие на 32% затраты на топливо (571,7 млн евро) и на 31% – рост выплат персоналу (до 237 млн евро). Поднять зарплаты и другие затраты на своих сотрудников Ryanair пришлось на фоне их масштабных забастовок, длившихся по всей Европе летом и осенью 2018 года.

Единственная из заметных российских авиакомпаний-дискаунтеров, «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), по крайней мере, публично заявляет об ожидаемой в 2018 году высокой прибыли. В октябре гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков в интервью российским СМИ сказал, что «Победа» гибко реагирует на рыночные изменения. Речь идет о примерно тех же мерах, о которых говорит Ryanair: повышение доли прибыли от дополнительных услуг и «дифференциации цен».

Это выступление было ответом на «утечку» данных для инвесторов «Аэрофлота», в которой говорилось, что по итогам I полугодия 2018 года «Победа» снизила чистую прибыль на 56,2%, до 175 млн руб., при том, что выручка компании выросла на 66,1%, до 13,7 млрд руб. Показатель EBITDA при этом упал на 83,8%, до 66 млн руб., говорилось в неподтвержденных авиакомпанией данных.

Тем не менее за последние месяцы «Победа» совершила несколько действий, которые привели к резкому сокращению числа полетов в Европу. Речь идет о вышедших в публичную плоскость претензиях к пограничным службам. На фоне этого «Победа», к примеру, полностью отказалась от полетов за границу из Петербурга. Сегодня получить комментарии о положении дел на европейском направлении в пресс-службе компании «Фонтанке» не удалось.

Борис Рыбак, гендиректор консалтинговой компании «Инфомост», говорит, что все, о чем сказал Майкл О`Лири в квартальном отчете Ryanair, в значительной мере касается и российского рынка.

«Переизбыток предложения, низкие тарифы, избыточная конкуренция, в рамках которой авиакомпании не могут вести нормальную коммерческую деятельность, – все это у нас есть», – говорит Борис Рыбак.

По его данным, нормальным, с точки зрения коммерческой работы, для авиакомпании сейчас можно считать уровень цен примерно в $ 100 за 1000 км. Тогда как в России сейчас средний уровень примерно 8 – 9 тыс. рублей за сегмент (примерно 3 часа полета). То есть почти вдвое дешевле. Не помогают и субсидии, которые получают авиакомпании за региональные перевозки. Так, при общем уровне перевозок в 2018 году в 116 млн пассажиров субсидии были получены только за 500 тыс. При этом рынок растет: в этом году было обслужено примерно на 10 – 12% больше пассажиров, чем годом ранее. В 2019 году, несмотря на все проблемы, тоже сохранится рост, но его темп заметно снизится, прогнозирует Борис Рыбак.

«У нас огромные избыточные мощности, а все деньги у авиаторов отобрали в прошлом году за счет роста цен на топливо. Сейчас большинство летает себе в убыток, но не может начать закрывать какие-то направления, потому что надо хоть как-то финансировать операционную деятельность, – объясняет эксперт. – Небольшую авиакомпанию в любой момент может закрыть либо банк, либо ее топливная компания. Но все боятся показывать на кого-то пальцем, потому что это может вызвать очень быстрое закрытие перевозчика, и те, кто успеет первым, еще получат какие-то деньги, а остальные останутся ни с чем».

«Так что всем совет: пока наслаждаться и пользоваться низкими ценами», – говорит Борис Рыбак

Иван Черных, «Фонтанка.ру»