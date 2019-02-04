Отправитель фейкового письма Навального в суд Петербурга оставил следы. Его можно вычислить по камерам наблюдения

Ходатайство от имени Алексея Навального с просьбой признать его главным ответчиком по иску петербургской прокуратуры на 11 млн рублей было отправлено через почтовое отделение на юго-западе Москвы. Инициаторы подделки воспользовались услугой заказного письма.

По данным «Фонтанки», запечатанное в конверт ходатайство с подписью будто Навального попало в систему отслеживания «Почты России». Ему присвоили индивидуальный трек-номер 11933124005087. Из его истории следует, что письмо зарегистрировано в почтовом отделении 119331 Ломоносовского района Москвы 23 января в 9 часов 50 минут. Оформлявший его сотрудник, видимо, не слышал о политике, поэтому связал его фамилию, судя по написанию, с чем-то новым, грядущим.

На конверт, в которое отправитель вложил фейковое ходатайство, наклеена марка номинальной стоимостью 46 рублей. Во столько обходится отправление по России заказного письма до 20 граммов. Отметка о весе имеется в трек-системе. По правилам «Почты России», конверт с заказным письмом отдается лично сотруднику отделения. В почтовый ящик опустить его невозможно.

Отделение 119331 расположено в торце жилого восьмиэтажного дома 19/17 по улице Крупской, на углу с проспектом Вернадского. В непосредственной близости находятся хостел, аптека, салон красоты, клиника и другие организации, традиционно привыкшие устанавливать камеры. Почта тоже оснащена видеонаблюдением.

На небольшом удалении от Вернадского/Крупской расположены еще четыре отделения, и можно предположить, что отправителю в самом начале рабочего дня (23 января — среда) было удобнее дойти именно до 119331. Инициаторы письма не старались сойти за Навального. От его дома на Люблинской улице на юго-востоке Москвы до почтового отделения — 15 километров по прямой, на автомобиле — 20.

Отправитель письма от имени Навального воспользовался почтовым отделением на углу проспекта Вернадского и улицы Крупской. В этом квартале есть еще четыре отделения. Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что ходатайство от имени Навального поступило во Фрунзенский райсуд в форме заказного письма, оно зарегистрировано 30 января.

Из текста ходатайства следовало, что оппозиционер просил признать себя соответчиком по иску прокуратуры Петербурга к организаторам акции 5 мая 2018 года и выражал готовность заплатить 11 млн рублей за вытоптанные газоны. После заметки «Фонтанки» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что Навальный не подавал ходатайство. Политик выразил надежду, что его подпись подделывал врио губернатора.

В ФБК посчитали официальное сообщение объединенной пресс-службы судов Петербурга и публикации на «Фонтанке» умышленным вбросом, приуроченным к встрече Навального со своими сторонниками.