Снег на несколько дней закрыл Хасанский рынок. Руководство опасается, что крыша может обрушиться на покупателей

Руководство Хасанского рынка в Красногвардейском районе Петербурга приняло решение закрыть его для покупателей. Снег на крыше мог подкосить несущие конструкции.

О внезапном закрытии торговой точки «Фонтанке» рассказали жители Красногвардейского района днем 4 февраля. По информации нашего издания, выйдя на работу в понедельник, продавцы услышали тревожные звуки где-то в районе крыши. Руководство рынка также не осталось глухо к тревогам торговцев, было принято решение временно всех оттуда вывести.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию предпринимательства, в чьем ведении находятся городские рынки, работы носят штатный характер. В ближайшее время снег с крыши уберут и проверят состояние несущих конструкций. Угрозы обрушения, уверяют в Смольном, нет. Процесс займет несколько дней, когда именно откроют Хасанский, пока неизвестно.