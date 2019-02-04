О чем Ксения Собчак поговорила с Настей Рыбкой и Алексом Лесли
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у героев главного секс-скандала десятилетия Насти Рыбки и Алекса Лесли. В финале беседы был проведен эксперимент: Рыбку и Лесли вывели в модный ресторан, где им предложили продемонстрировать на практике умение соблазнить любого мужчину за 60 секунд, которым Рыбка якобы обладает. Однако что-то пошло не так. «Фонтанка» посмотрела почти часовое видео и пересказывает главное.
- Чего боится Настя Рыбка:
- С чего начался секс-скандал:
- Жалеет ли Рыбка, что заварила всю эту кашу с Дерипаской:
- На какую реакцию со стороны Дерипаски рассчитывала Настя Рыбка:
- Почему Рыбка прекратила свои разоблачения:
- Понимал ли Алекс Лесли, что дело может кончиться плохо:
- Требовали ли спецслужбы от Лесли и Рыбки оставить в покое Олега Дерипаску:
- Кто, по мнению Алекса Лесли, посадил его и Рыбку в тайскую тюрьму:
- Почему Настя Рыбка не обратилась за защитой от Дерипаски к его врагам-олигархам:
1 Чего боится Настя Рыбка:
«Я боюсь, что открою глаза – и я снова у себя в бараке».
В бараке содержалось 70 человек.
«Вот столько места есть для личного пространства. Если можешь ноги согнуть, то вообще классно спишь».
2 С чего начался секс-скандал:
Все началось с того, что Рыбка и другие девушки получили от Лесли задание – сорвать мероприятие. Они пришли на митинг сторонников Алексея Навального с плакатами «Воруй и трахайся».
3 Жалеет ли Рыбка, что заварила всю эту кашу с Дерипаской:
«Знаете, как мой тренер из системы Лесли говорил: если б у бабушки был... (половой член), она была бы дедушкой»
(Эти слова почти дословно совпадают со знаменитой цитатой президента Владимира Путина: «Если б у бабушки были вторичные половые признаки мужчины, она была бы дедушкой, что говорить»)
4 На какую реакцию со стороны Дерипаски рассчитывала Настя Рыбка:
«Любовь».
5 Почему Рыбка прекратила свои разоблачения:
«Я залезла в такую задницу, что думала, что из нее не выберусь. И мне сейчас так хорошо вне этой задницы, что я не хочу ее усугублять».
6 Понимал ли Алекс Лесли, что дело может кончиться плохо:
«Мы понимали, но Рыбка не могла остановиться. И мы подумали, раз мы начали, надо или действовать, или залечь на дно. Вариантов не было. Рано или поздно все равно кто-нибудь бы обязательно узнал и нас бы начали терять. И стратегия была защититься тем, что светиться».
7 Требовали ли спецслужбы от Лесли и Рыбки оставить в покое Олега Дерипаску:
Лесли: «Со мной разговаривало человек 20».
Рыбка: «У тебя подписка, деточка».
8 Кто, по мнению Алекса Лесли, посадил его и Рыбку в тайскую тюрьму:
«В сентябре мы знали, кто нас посадил. Американцы. В протоколе ареста у нас шесть американских генералов и контрразведка Таиланда».
9 Почему Настя Рыбка не обратилась за защитой от Дерипаски к его врагам-олигархам:
«Я не борюсь с ним, я не пыталась ему гадить. Пойти к его врагам – это значит объявить ему войну, которой я не хочу. Я хочу дальше с ним общаться. Я буду с ним общаться, я больше вам скажу. Увидите».