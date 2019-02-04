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Власть

О чем Ксения Собчак поговорила с Настей Рыбкой и Алексом Лесли

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у героев главного секс-скандала десятилетия Насти Рыбки и Алекса Лесли. В финале беседы был проведен эксперимент: Рыбку и Лесли вывели в модный ресторан, где им предложили продемонстрировать на практике умение соблазнить любого мужчину за 60 секунд, которым Рыбка якобы обладает. Однако что-то пошло не так. «Фонтанка» посмотрела почти часовое видео и пересказывает главное.

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04.02.2019 18:10
О чем Ксения Собчак поговорила с Настей Рыбкой и Алексом Лесли
  1.  Чего боится Настя Рыбка: 
  2. С чего начался секс-скандал:
  3. Жалеет ли Рыбка, что заварила всю эту кашу с Дерипаской:
  4. На какую реакцию со стороны Дерипаски рассчитывала Настя Рыбка: 
  5. Почему Рыбка прекратила свои разоблачения:
  6. Понимал ли Алекс Лесли, что дело может кончиться плохо:
  7. Требовали ли спецслужбы от Лесли и Рыбки оставить в покое Олега Дерипаску:
  8. Кто, по мнению Алекса Лесли, посадил его и Рыбку в тайскую тюрьму: 
  9. Почему Настя Рыбка не обратилась за защитой от Дерипаски к его врагам-олигархам: 

1  Чего боится Настя Рыбка: 

«Я боюсь, что открою глаза – и я снова у себя в бараке».

В бараке содержалось 70 человек.

«Вот столько места есть для личного пространства. Если можешь ноги согнуть, то вообще классно спишь». 

2 С чего начался секс-скандал:

Все началось с того, что Рыбка и другие девушки получили от Лесли задание – сорвать мероприятие. Они пришли на митинг сторонников Алексея Навального с плакатами «Воруй и трахайся».

3 Жалеет ли Рыбка, что заварила всю эту кашу с Дерипаской:

«Знаете, как мой тренер из системы Лесли говорил: если б у бабушки был... (половой член), она была бы дедушкой»

(Эти слова почти дословно совпадают со знаменитой цитатой президента Владимира Путина: «Если б у бабушки были вторичные половые признаки мужчины, она была бы дедушкой, что говорить»)

4 На какую реакцию со стороны Дерипаски рассчитывала Настя Рыбка: 

«Любовь». 

5 Почему Рыбка прекратила свои разоблачения:

«Я залезла в такую задницу, что думала, что из нее не выберусь. И мне сейчас так хорошо вне этой задницы, что я не хочу ее усугублять». 

6 Понимал ли Алекс Лесли, что дело может кончиться плохо:

«Мы понимали, но Рыбка не могла остановиться. И мы подумали, раз мы начали, надо или действовать, или залечь на дно. Вариантов не было. Рано или поздно все равно кто-нибудь бы обязательно узнал и нас бы начали терять. И стратегия была защититься тем, что светиться».

7 Требовали ли спецслужбы от Лесли и Рыбки оставить в покое Олега Дерипаску:

Лесли: «Со мной разговаривало человек 20».

Рыбка: «У тебя подписка, деточка».

8 Кто, по мнению Алекса Лесли, посадил его и Рыбку в тайскую тюрьму: 

«В сентябре мы знали, кто нас посадил. Американцы. В протоколе ареста у нас шесть американских генералов и контрразведка Таиланда». 

9 Почему Настя Рыбка не обратилась за защитой от Дерипаски к его врагам-олигархам: 

«Я не борюсь с ним, я не пыталась ему гадить. Пойти к его врагам – это значит объявить ему войну, которой я не хочу. Я хочу дальше с ним общаться. Я буду с ним общаться, я больше вам скажу. Увидите».

 