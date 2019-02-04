Прорыв в Рыбацком — без тепла остались 39 жилых домов. На Полюстровском ремонт закончен, тепло почти в 700 домов вернется по воле УК

Теплоэнергетики приступили к ремонту аварийной трубы в Невском районе Петербурга вечером 4 февраля, в зоне дефекта оказались 39 жилых домов. Тем временем на Полюстровском проспекте теплосеть завалили и закопали, тепло вернется, когда управляющие компании переключат задвижки.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в Рыбацком течь дала труба диаметром полметра. Она лопнула возле 34-го дома по Караваевской улице. Пока ремонт не закончится, а по регламенту у теплоэнергетиков есть время до часа дня 5 февраля, 39 зданий переведены на резервную схему теплоснабжения.

К пяти часам вечера специалисты компании закончили сварочные работы на Полюстровском проспекте, где на время ремонта мерзли жители 677 домов. Как сообщалось ранее, процесс затянулся из-за подземных коммуникаций, откапывать и закапывать трубу пришлось вручную. Сейчас теплосеть уже заполнена кипятком, но чтобы батареи вновь стали теплыми, открыть задвижки в каждом из почти 700 зданий должны управляющие компании.