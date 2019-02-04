Вместо предвыборного штаба бывшего вице-губернатора Серова сослали в Купчино

Главой администрации Фрунзенского района назначен Константин Серов. Об этом сообщает официальный сайт правительства Петербурга 4 февраля.

Отставка предыдущего главы района Валерия Сапожникова (близкого спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову) состоялась на заседании малого правительства. Озвученной причиной стала плохая уборка снега.

Его место займет экс-политический вице-губернатор Константин Серов. Ранее предполагалось, что он будет работать в предвыборном штабе врио губернатора Александра Беглова. О таких договоренностях перед отставкой с поста вице-губернатора писала «Фонтанка».

Накануне врио губернатора Александр Беглов посетил Фрунзенский район с незапланированной инспекцией уборки снега. Днем на сайте Смольного появились фотографии утопающего в сугробах и переводящего дедушку через заснеженную дорогу градоначальника. Как подчеркнули в Смольном, Беглов остался недоволен «сосулями» на крыше социальных учреждений и тем, что в оперативном штабе по борьбе со снегопадом он обнаружил только одинокую уборщицу.