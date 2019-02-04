Мини-пирожки и 10 граммов сливок на человека. «ЭкспоФорум-Дизайн» организует петербургскую экспозицию на ПМЭФ-2019 за 50 млн рублей

Конкурс на организацию экспозиции Санкт-Петербурга и проведение мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума выиграло ООО «ЭкспоФорум-Дизайн». Эта же компания исполняла контракт на ПМЭФ-2018.

Протокол рассмотрения заявок опубликован на сайте госзакупок 4 февраля, соответствующей условиям конкурса была признана лишь одна. При максимальной цене контракта в 51,3 млн, «ЭкспоФорум-Дизайн» предложил исполнить его за 50 млн.

Дизайн экспозиции необходимо утвердить к концу марта, проект — к 11 апреля. 3 июня экспозиция должна быть собрана, функционировать она будет 6 – 8 июня. Общая площадь застройки экспозиции составляет 1697,0 кв. м без учета второго этажа. Среди прочего, в техзадании указана сцена высотой 400 – 500 мм с мебелью для комфортного размещения не более 6 спикеров; видеостена площадью не менее 12 кв. м; мягкие кресла, трибуна, цветочное оформление. «Инсталляционная зона для привлечения внимания посетителей выставки на стенд должна содержать мультимедийную инсталляцию в виде куба из LED экранов... содержащую вход внутрь куба (размер стен куба не менее 2,8 х 2,6 м)», – говорится в документации. Кроме того, должна быть организована зона для работы СМИ, площадью не более 26 кв. м. Все 3 дня предусмотрено кейтеринговое обслуживание. В частности, прописаны не менее 6 кофе-брейков из расчета стоимости на человека в 500 рублей, не менее 6 с ценой в 250 рублей и не менее 3 по 3 тысячи рублей. Детализировано даже меню кофе-брейка: лимон в ломтиках по числу гостей,10 г сливок на одного человека, мини-пирожки и канапе с салями.

Городскую экспозицию традиционно организует «ЭкспоФорум-Дизайн», столь же стабильными остаются расценки. В 2019 году Петербургский международный экономический форум пройдет 6 – 8 июня.