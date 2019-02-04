Фура подбила маршрутку на Московском шоссе, девочку засыпало стеклом

В ДТП с большегрузом и автобусом утром 4 февраля в Петербурге пострадал ребенок. Ни сигнал, ни торможение не помогли избежать аварии.

По предварительной информации, водитель выезжавшего из двора грузовика не уступил дорогу ехавшей по Московскому шоссе маршрутке, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка. От удара в автобусе разбилось стекло, и осколками засыпало девочку-пассажира. Прибывшие на место аварии медики оказали ей помощь и отправили на амбулаторное лечение. Травмы легкие, и госпитализация ребенку не понадобилась.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» пишут, что маршрутка и большегруз MAN с номерами Тамбовской области столкнулись этим утром у дома 13 по Московскому проспекту, перекрыв движение.

«Ехала как раз на К-3. Виноват полностью водитель фуры. Водитель автобуса и сигналил, и тормозил. Водитель фуры только сказал, что автобус не видел», – рассказала участница группы Юлия.