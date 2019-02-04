ВВП России пошел в рекордный рост. Благодаря пересмотру строительной статистики

Данные о росте ВВП от Росстата за 2018 год превысили прогнозы Минэкономразвития. Он составил 2,3%, или 103 млрд рублей.

Итоги прошедшего года Росстат опубликовал 4 февраля. Объем экономики превысил 100 трлн рублей, рост ВВП на 2,3% стал самым быстрым с 2012 года. Тогда экономика выросла на 3,7%, но затем начала замедляться. В 2018 году наиболее высокий рост показала добыча полезных ископаемых, строительство, госуправление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин на экономическом форуме в Давосе заявлял о росте ВВП за 2018 год на 2%, превысить эту цифру российская экономика, по прогнозам, должна была только в 2021 году.

Причиной резкого изменения ВВП стало то, что в конце января Росстат пересмотрел динамику строительства в течение прошлого года. В итоге оно выросло на 5,2%, что стало рекордом за 10 лет.

Ранее аналитикам пришлось перепроверять данные Росстата о росте сельского хозяйства. В РАНХиГС их назвали завышенными. Объем произведенной в стране сельхозпродукции в денежном выражении оказался на 542 миллиарда рублей меньше, чем в отчетах Росстата.