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Как заметает Петербург. Неравная схватка коммунальщиков со снегом. Онлайн-трансляция

Финансы
04.02.2019 17:37
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ВВП России пошел в рекордный рост. Благодаря пересмотру строительной статистики

Данные о росте ВВП от Росстата за 2018 год превысили прогнозы Минэкономразвития. Он составил 2,3%, или 103 млрд рублей. 

Итоги прошедшего года Росстат опубликовал 4 февраля. Объем экономики превысил 100 трлн рублей, рост ВВП на 2,3% стал самым быстрым с 2012 года. Тогда экономика выросла на 3,7%, но затем начала замедляться. В 2018 году наиболее высокий рост показала добыча полезных ископаемых, строительство, госуправление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение. 

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин на экономическом форуме в Давосе заявлял о росте ВВП за 2018 год на 2%, превысить эту цифру российская экономика, по прогнозам, должна была только в 2021 году. 

Причиной резкого изменения ВВП стало то, что в конце января Росстат пересмотрел динамику строительства в течение прошлого года. В итоге оно выросло на 5,2%, что стало рекордом за 10 лет. 

Ранее аналитикам пришлось перепроверять данные Росстата о росте сельского хозяйства. В РАНХиГС их назвали завышенными. Объем произведенной в стране сельхозпродукции в денежном выражении оказался на 542 миллиарда рублей меньше, чем в отчетах Росстата.

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