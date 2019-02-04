Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Калифорнии. Погибли пять человек
Небольшой самолет упал на частный дом в пригороде калифорнийского города Йорба-Линда. Об этом 4 февраля сообщает телеканал CNN.
Легкий двухмоторный транспортный самолет Cessna 414 врезался в дом и загорелся, приземлившись на заднем дворе. Катастрофа произошла в 53 км от Лос-Анджелеса после того, как Cessna вылетела из аэропорта Фуллертон.
Пилот-мужчина и четыре жителя дома сразу же погибли. Еще два человека, включая сотрудника пожарной охраны, были доставлены в больницу.
Полиция в данный момент выясняет причину произошедшего.