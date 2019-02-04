Самолет рухнул на жилой дом в Калифорнии. Погибли пять человек

Небольшой самолет упал на частный дом в пригороде калифорнийского города Йорба-Линда. Об этом 4 февраля сообщает телеканал CNN.

Легкий двухмоторный транспортный самолет Cessna 414 врезался в дом и загорелся, приземлившись на заднем дворе. Катастрофа произошла в 53 км от Лос-Анджелеса после того, как Cessna вылетела из аэропорта Фуллертон.

Пилот-мужчина и четыре жителя дома сразу же погибли. Еще два человека, включая сотрудника пожарной охраны, были доставлены в больницу.

Полиция в данный момент выясняет причину произошедшего.