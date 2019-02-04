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Происшествия
04.02.2019 17:25
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Халатность на 70 млн. Комздрав Петербурга подозревают в лоббировании интересов фармпроизводителей

Обыски в комитете здравоохранения Петербурга и крупнейшей городской аптечной сети, проходящие с утра 4 февраля, связаны с завышенными заявками в Минздрав на поставку отдельных видов лекарств. Благодаря им фармпроизводители получали дополнительные заказы из федерального бюджета.

Как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК «Халатность с причинением особо крупного ущерба». Его оценивают в 70 млн рублей.

По версии следствия, в 2016 – 2018 годах руководство Комздрава отправляло в Министерство здравоохранения заведомо завышенные заявки на препараты, которые поставляются в регионы по централизованной схеме в рамках постановления правительства РФ от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

Чиновники Смольного формировали и предоставляли в Минздрав заявки на поставку препаратов «Такролимус», «Иматиниб», «Флударабин», «Интерферон». С каждым годом остатки увеличивались, при этом на складах ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» («Фармбаза») множились лекарства с истекшим сроком годности. К ноябрю 2018 года их скопилось на 70 млн рублей. В такую сумму следствие оценивает ущерб федеральному бюджету.

По мнению СК, должностные лица комитета и «иные уполномоченные им лица» подавали в министерство заявки, не соответствующие реальным потребностям населения. Их подписывали тогдашние председатели комитета Валерий Колабутин (до августа 2017 года) и Михаил Дубина (с октября 2017-го).

По данным «Фонтанки», экс-чиновники уже опрашивались. Колабутин заявил, что заявки, которые ему предоставляли на подпись, он не проверял, так как за них отвечает профильное управление комитета. На это же подразделение указал и Дубина.

Бывшие председатели имеют в виду управление по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комздрава. Его с 2012 года возглавляет Людмила Сычевская, бывшая топ-менеджер аптечной сети «Фармакор». Она поступила так же, как Дубина с Колабутиным, переадресовав претензии правоохранителей к внештатным специалистам комитета, которые и составляют заявки в Минздрав на льготные препараты.

Подчиненная Сычевской, начальник отдела контроля и организации обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Арина Мисаилова, признала, что «Фармбаза» регулярно уведомляла комитет о наличии остатков на складах.

Уголовное дело возбуждено после того, как зампрокурора города Виктор Мельник направил в ГСУ СК Петербурга материалы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц из числа руководителей комитета здравоохранения за ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее причинение особо крупного ущерба.

По данным сайта госзакупок, Минздрав по постановлению № 1155 закупил в 2016 – 2018 годах у фармпроизводителей лекарств на сумму более 100 млрд рублей. Объем заказов зависит от заявок, поступающих из регионов.


© Фонтанка.Ру

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