«Возгорание и вредный дым». Военные НАТО взорвали торпеды затонувшего фрегата Helge Ingstad вблизи территориальных вод РФ

Военные Североатлантического альянса приняли решение взорвать в Северном море боеприпасы с затонувшего в ноябре корабля Helge Ingstad.

«Во второй половине дня в четверг [31 января] в Хьельтефьордене была взорвана половина торпед. Остальные будут взорваны позже», – цитирует 4 февраля заявление Вооруженных сил Норвегии издание Bergens Tidende.

Обычно в таких случаях боеприпасы уничтожаются на специальном полигоне на суше, однако в этот раз решили действовать иначе, так как неизвестно, попала ли в них вода. «Существует риск, связанный с обращением с поврежденными боеприпасами. <...> На основе тщательной оценки было решено взорвать торпеды», – заявил капитан военно-морского флота Бенгт Бердал.

Военные не раскрывают, сколько человек было задействовано в операции. Что касается вреда для экологии и людей, то Вооруженные силы королевства признались, что «активированные в морской воде батареи торпед могут вступать в реакцию с воздухом и вызывать возгорание и вредный дым».

Напомним, что рано утром 8 ноября 2018-го один из пяти самых современных фрегатов Норвегии Helge Ingstad возвращался с учений НАТО. Команда сначала отключила систему навигации, а потом не заметила на своем пути греческий танкер. Транспортировщик нефти повреждений не получил, а у Helge Ingstad стоимостью 650 миллионов долларов – пробоина ниже ватерлинии. Все 137 человек экипажа были эвакуированы, семеро получили легкие травмы. Корабль отбуксировали на мелководье. Однако 13 ноября стальные тросы не выдержали, и корабль почти полностью ушел под воду. Через несколько дней на месте затонувшего фрегата произошло ЧП с участием корабля, отправленного следить за ситуацией.