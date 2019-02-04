Не можешь - заставим. Горожане через суд научат Смольный убирать заснеженный Петербург

Уникальное дело предстоит рассмотреть Калининскому районному суду. Чиновникам предлагается ответить за регламент по уборке городских улиц, который обновили перед рекордно снежной зимой.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

То, что судебная практика началась с севера города, показательно. Именно Калининский и Выборгский районы в середине января на совещаниях в Смольном назывались в качестве отстающих. Техники в городе не хватает, дворников тоже, однако до весенней корректировки бюджета здесь ничего не изменится, дорожные службы будут чистить тем что есть. Диану Демину и ее супруга эта арифметика не убеждает: в конце прошлой недели они составили исковое заявление и 4 февраля, как раз по свежей снежной кашице, отнесли его в Калининский районный суд.

Ответчиков трое: комитет по благоустройству и администрации Калининского и Выборгского районов. Логика простая: истцы постоянно передвигаются на автомобиле по улицам, которые не содержатся в надлежащем состоянии. В результате нарушаются права граждан, создается угроза их жизни и здоровью, а также риск для сохранности имущества. Отсчитывать нарушение своих прав истцы начали с 5 января, список улиц невелик: это Гжатская, Гидротехников, Вавиловых, Обручевых и проспект Науки Калининского района и Курчатова и Жака Дюкло Выборгского. Они «не очищаются от снежно-ледяных образований, на дорогах присутствует снежный покров, снежные накаты, гололед, колейность, неровности, которые многократно превышают допустимые уровни», говорится в исковом.

В суд жители Калининского района пошли не сразу: 23 января они оставили заявку по Гжатской и Гидротехников по телефону дежурной службы комитета по благоустройству. К 30 января она не была исполнена и все еще находилась на рассмотрении. К заявлению в суд приложены фото- и видеоматериалы, а также заявки с портала «Наш Санкт-Петербург», которые должны доказать, что район не убирается необходимым образом — мало ли, кто-то еще не верит.

От актуальных рассуждений в духе «чиновники обленились» и от сообщений на портале «Наш Санкт-Петербург», заявление Деминой отличает не только адресат, но и, что называется, глубина проработки. Подкрепившись федеральными законами, приказом Минтранса, смольнинскими постановлениями и списком дорог регионального значения, истец переходит к главному: ГОСТу, утвержденному в 2017 году. Согласно ему, на проезжей части в зимнее время допускается наличие уплотненного снежного покрова толщиной от 3 до 8 см. В 2016 году в Петербурге разрешили накат в 10 см, однако колея при этом не должна быть глубже 3 см, а отдельные неровности и выбоины — не должны превышать 4 см. «Фонтанка» подробно писала об этих требованиях.

В мае комитет несколько беспечно принял новый техрегламент, который и заработал аккурат с рекордного по части снега января 2019-го. «Допускается эксплуатация дорог с присутствием по всей ширине дороги слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 60 мм без отдельных неровностей высотой/глубиной более 40 мм, который должен обрабатываться фрикционными материалами в течение 3 часов после окончания снегопада или метели», – говорится в документе. При этом рыхлый свежевыпавший снег на уплотненном покрове толщиной более 8 см необходимо убрать за 6 суток, колею глубже 3 см — за двое. В этом же регламенте установлена периодичность «сгребания» и «сметания» в зависимости от интенсивности снегопада. А во время метели и до окончания очистки «на дорогах всех групп допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной 5 см».

По мнению истца, нарушение этих регламентов видно невооруженным глазом, и в этом с ней согласятся многие горожане, особенно с приходом нового снегопада. В связи с этим, Демина требует признать бездействие комитета и районных администраций незаконным и обязать их привести дороги в соответствие с ГОСТом. «Фонтанке» она рассказала, что имеет к чиновникам и личные претензии; в частности, ее саму вынесло на встречку ул. Жака Дюкло, а супруг упал на проезжей части Гжатской улицы и ударился головой об лёд. «Для меня это принципиальный вопрос – защита прав моей семьи и заодно прав всех автомобилистов», – говорит Демина. Ущерб в рамках административного производства не заявить, но Демина не исключает, что подаст соответствующий отдельный иск. Диплом о высшем юридическом образовании СПбГУ в помощь.

Контракты на содержание дорог комитет по благоустройству разыграл прошлой осенью, они разошлись по предприятиям с минимальным снижением цены. Это стало поводом для возбуждения картельного дела со стороны УФАС, но откровения новой администрации города показывают, что даже такие цифры покрывают лишь 60% от нормативной потребности в финансировании. Калининский район достался за 510 млн Автопарку №7 «Спецтранс», который также чистит Красногвардейский за 573 млн рублей (это цена за содержание дорог не только в зимнее время). Но победители щедрой рукой отдают улично-дорожную сеть на субподряд: в Калининском районе это СП «Северное», которому регулярно перепадает критика от районной администрации. В прошлые годы здешние улицы традиционно чистило «Гражданское», признанное в декабре банкротом. Собеседник, близкий к администрации, рассказал «Фонтанке», что ситуация с уборкой в районе была бы еще хуже, если бы не приезд высоких гостей на Пискаревское кладбище: перед ним сюда согнали и другие дорожные предприятия, чтобы более или менее привести окрестности мемориала в порядок.

В Выборгском районе за 705 млн рублей работает ОАО «Коломяжское». В последний день января глава администрации Валерий Гарнец провел совещание, на котором отметил, что большинство жалоб жителей по неудовлетворительной уборке снега в администрацию и прокуратуру поступило именно по территории этого предприятия. Объезды показывают, что на местах находится меньше техники и людей, чем указано в документации.

«Районная администрация является заказчиком при уборке внутриквартальных территорий, а не дорог общего пользования, – говорят в администрации Калининского района. – При этом мы, безусловно, проводим объезды и обращаем внимание подрядчика в том случае, если какие-то улицы не убраны. Но воздействовать на него напрямую может именно профильный комитет». «Мы проверяем каждый день в рамках объезда района, но контролирует исполнение госконтракта центр комплексного благоустройства («подвед» комитета. — Прим. ред)», – подчеркнули в Выборгском районе. В комитете по благоустройству отказались комментировать ситуацию до того, как копия искового заявления поступит в ведомство.

«Конечно, доказательную базу нужно готовить серьезно. К примеру, обратиться к нотариусу, чтобы зафиксировать, что фотография сделана именно этой зимой и именно в Петербурге, а не в Абакане, – считает адвокат Андрей Тындик. – Можно заранее вооружиться заключением специалиста о состоянии улично-дорожной сети. Но в целом перспективы у таких исков, если они начнут множиться, очень хорошие, близкие к стопроцентным. Я бы рекомендовал подавать их коллективно, тогда будет и эффективнее и дешевле. На базе одного положительного решения можно ставить вопрос о целом ряде последствий, в том числе уголовных».

К началу февраля пресс-служба городского правительства сообщила, что районные чиновники должны в течение 24 часов с момента фиксации побудить ответственные организации к уборке крыш от наледи и снега. Если им это не удается, очистку следует провести своими силами. 4 февраля стало известно об отставке главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Этому предшествовал объезд района губернатором. «Особенно главу Петербурга возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька», – впоследствии объяснились в Смольном.

О том, как 4 февраля в Петербурге проходит уборка в режиме «особого регламента», читайте в текстовой трансляции «Фонтанки.ру».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»