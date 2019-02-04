В порту Петербурга погиб докер. Его придавило трубами при загрузке судна

В Петербурге на территории портового комплекса «Петролеспорт» погиб 41-летний рабочий. Докеры загружали трубами балкер HC Melina.

Как сообщает 4 февраля Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, накануне на территории порта в Петербурге при загрузке и укладке на судно металлических труб несколько штук скатились со штабелей и придавили рабочего. Он был смертельно травмирован.

«Проводится доследственная проверка», – уточняют в ведомстве.

По информации «Фонтанки», в порту загружали судно HC Melina. Оно ходит под флагом Антигуа и Барбуда.

По данным сервиса Marinetraffic, балкер пришвартован у острова Дамба Гребенка, на территории которого размещен производственно-технологический портовый комплекс «Петролеспорт». Он предоставляет услуги по перевалке грузов различной номенклатуры: рефрижераторных, паромных, лесных, генеральных.