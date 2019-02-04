Три центнера «санкционки» отобрали за месяц у туристов на границе с Эстонией и Финляндией

В первый месяц 2019 года у туристов после шопинга в зарубежных супермаркетах изъяли почти 300 тонн продукции животного происхождения, сообщает 4 февраля Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

По данным ведомства, в январе на границе с Финляндией и Эстонией и в аэропорту Пулково пресечены 64 попытки ввоза «санкционки»: в общей сложности в Россию не пустили 291 кг мясных и молочных продуктов, рыбы и меда.

Изымали продукты без заводской упаковки и партии весом больше 5 кг, которые везли для личного употребления.

«Вся указанная продукция животного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение», – отметили в Россельхознадзоре.

В 2018 году в Санкт-Петербурге и Пскове территориальным Управлением Россельхознадзора всего было изъято и уничтожено более 929 тонн продукции, запрещенной к ввозу в страну.

Что нельзя ввозить в Россию