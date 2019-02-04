Одинокая уборщица в оперативном штабе и трехметровая сосулька. В Смольном назвали причины увольнения главы Фрунзенского района

Пресс-служба Смольного объяснила, почему в отставку отправился глава Фрунзенского района Валерий Сапожников. Как заявили в администрации города 4 февраля, решение было принято после «незапланированного объезда Фрунзенского района», который произошел накануне.

Врио губернатора Александр Беглов «лично убедился», что петербуржцы не зря жалуются на плохую уборку улиц.

«Особенно главу Петербурга возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька», – говорится в сообщении Смольного.

Причем, судя по заявлению пресс-службы, в ближайшее время стоит ожидать и новых отставок. «Главы районов отвечают за все. Мы должны работать в экстремальных ситуациях, без выходных. За нами 5,5 миллиона петербуржцев, которые нам доверяют», – сказал Беглов. И подчеркнул, что недоработки заметил далеко не только во Фрунзенском районе.

Отметим, ранее чиновник работал в администрации Петроградского района и считался приближенным спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Ранее вице-губернатор Любовь Совершаева заявила, что никакого конфликта между Законодательным собранием и Смольным нет.