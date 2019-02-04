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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
08.02.2019 12:49
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Апарт-отель «М97» - классический инвестициионный проект

Апарт-отель – относительно новый для российского рынка формат недвижимости. Можно сказать, что номер в апарт-отеле объединяет лучшее от квартиры и гостиницы.

Апарт-отель «М97» - классический инвестициионный проект

предоставлено Zenith PM

По сути это и есть гостиница, номера которой оборудованы техникой, мебелью, декором и самое главное – кухонной зоной. Сегодня номер в апарт-отеле под управлением профессионального оператора становится одним из привлекательных типов недвижимости для инвестирования. Это готовый инвестиционный проект.

Ярким примером инвест-продукта является апарт-отель «М97», который возводит застройщик ООО «Инвест-М97» в Московском районе Санкт-Петербурга. Партнером и техническим заказчиком выступает СК «Полис Групп», для управления привлечен профессиональный отельный оператор ZenithPropertyManagement, который вместе с застройщиком создал управляющую компанию «М97 Rent». Номерной фонд отеля всего150 апартаментов площадью от 25 до 48 кв. м., как и во всех проектах ZenithPM, все номера сдаются с отделкой и мебелью.

предоставлено Zenith PM

«На что должен обращать внимание инвестор, при подборе инвестиционного продукта для себя? Прежде всего, это цена входа, и она не может быть низкой, так как вложения на этапе строительства в отель сопоставимы с элитным жильем. В отеле предусматривается совершенно другая техническая начинка и используются дорогостоящие износостойкие материалы. Критически оценив стоимость, а также уточнив, есть ли в проекте зона для завтраков и инфраструктура, вы сможете понять, является ли выбранный для инвестиции проект классическим апарт-отелем, или это псевдожилье. Не менее важный вопрос – действительно ли управляющая компания комплекса является профессиональным отельным оператором и способна обеспечить высокий средний чек, загрузку и адекватные затраты? Есть ли у компании опыт и реальные кейсы?» – отмечает управляющий партнер компании Zenith PM Илья Андреев.

Стоимость номеров в апарт-отеле «М97» начинается от 4,5 млн. рублей, отель обеспечен необходимой инфраструктурой и предоставляет набор отельных сервисов гостям и жителям: клининг, химчистка, прачечная, ресепшн. Строительный участок находится на Московском проспекте, 97, литера М, во дворе гостиницы «Holiday Inn Московские Ворота». Строительство началось в конце марта 2018 года, сдача объекта намечена на  IV квартал 2020 года. Продажа номеров стартовала летом прошлого года, подобрать пул для инвестирования поможет отельный оператор ZenithPropertyManagement.

«У «М97» есть серьезное преимущество, – обозначает Илья Андреев. – Апарт-отель хорошо работает рядом с классическим отелем, это оптимальное соседство. В апартах люди проживают до трех суток, в то время как в гостинице – от полутора суток, поэтому проекты будут дополнять друг друга. Для туристического бизнеса выбранная локация уже понятна и известна, плюсом станет готовая инфраструктура».

предоставлено Zenith PM
предоставлено Zenith PM

Уже сейчас подтверждается высокий спрос со стороны гостей на данный формат.

Другой отель под управление оператора ZenithPM «Елагин апарт» уже сдан в эксплуатацию в начале 2018 года, и за 6 месяцев работы принял более 5000 гостей, средний чек за период составил 2 500 рублей, а средняя загрузка – 68%.

«Чем больше проектов на рынке под управлением одного оператора, тем больше преимуществ для инвестора, больше поток гостей и меньше риск недозагрузки, – пояснил Андреев. – «М97» отличает доступность и локация, и это главные особенности проекта».

Управляющая компания обеспечивает сдачу на кратко- и среднесрочный периоды и минимизирует затраты собственника, который освобождается от участия в управлении, получая ренту за вычетом согласованных расходов ежемесячно.

Как пояснил Андреев, в гостиничном бизнесе четкой сегментации гостей нет, есть разве что разделение по финансовым возможностям. Сами апарт-отели могут делиться по локации.

«У всех постояльцев наших апартов общие черты, – пояснил эксперт. – Первое – все они – люди, желающие немного сэкономить. Второе – для них критически важно наличие кухонной зоны для самостоятельного приготовления пищи. В том числе, это семьи с детьми и спортсмены с устоявшимся режимом питания. Петербург – дорогой город, особенно для российского туриста из регионов, и постоянно питаться в кафе не каждый может себе позволить», – рассказал Илья Андреев.

В целом, для постояльца апарт-отель – это доступная цена по сравнению с размещением в классическом отеле и удобство в плане инфраструктуры. Для инвестора этот формат – это возможность сохранить инвестиции и потенциальный рост актива на уровне инфляции.

Апарт-комплекс М97 – застройщик ООО «М97 ИНВЕСТ», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

«Елагин апарт» – застройщик "Атлант", проектная декларация на сайте http://www.elagin-apart.ru/documents

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