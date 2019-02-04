После жалобы первоклассницы на рукоприкладство в школе учителя отлучили от детей. Грубость педагога замечали не раз

Прокуратура разбирается в отношениях между учениками и учителями в коррекционной школе Приморского района Петербурга после рассказа школьницы о методах воспитания. Педагог, на которого указал ребёнок, удар по голове восьмилетней подопечной отрицает.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге 4 февраля, учительница «продленки», чья рука якобы опустилась на голову ученицы, временно отстранена от работы. В школе заявили, что женщина опровергает вину в травме ребёнка, и не исключено, что девочка пострадала от мяча во время подвижных игр. Несмотря на это, на время служебной и прокурорской проверок учителя решили не допускать к детям.

Уточнить обстоятельства собираются после каникул, когда школьники вернутся на уроки и смогут рассказать о случившемся 31 января. По словам первоклассницы, её до сотрясения мозга ударила по голове учительница. На синяк на детском лбу мать пожаловалась на следующий день. В травмпункте, как утверждают в школе, зафиксировали ушиб мягких тканей. При этом сотрудники признают, что о грубом отношении педагога к девочке слышали и до этого.