Из федерального бюджета выделят 655 млн рублей на то, чтобы сделать Евро-2020 в Петербурге безопасным

В проекте федерального закона, разрабатываемого под матчи Евро-2020, на обеспечение безопасности в Петербурге выделено 655 млн рублей. Почти треть из них уйдет на обучение охранников.

С проектом закона 4 февраля ознакомились журналисты ТАСС. Издание утверждает, что в 2019 году на подготовку и обучение сотрудников охранных агентств будет потрачено почти 200 млн рублей. Остальная часть выделяемых из федерального бюджета денег уйдет на обеспечение безопасности непосредственно на стадионе и в других местах с притяжением к матчам Евро.

Как сообщалось ранее, в этом же документе сказано, что на работу организационного комитета будут выделены 370 млн рублей. Из них 144,18 млн рублей заложены на зарплаты, 134,73 млн – на реализацию программы волонтеров Евро-2020. Остальные деньги — это страховые взносы, налоги, аренда помещений и прочие расходы.

Юбилейный чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. На территории России матчи пройдут только в Петербурге. Северная столица примет 3 игры группового этапа (13, 17 и 22 июня) и четвертьфинал (3 июля).