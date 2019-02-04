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Как заметает Петербург. Неравная схватка коммунальщиков со снегом. Онлайн-трансляция

Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
04.02.2019 17:24
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Новинки от застройщиков: квартирный кэшбэк

Новинки от застройщиков: квартирный кэшбэк

«Аквилон Инвест»

Покупателям недвижимости в Петербурге представили новую опцию: кэшбэк. Протестировать ее в феврале намерен холдинг «Аквилон Инвест». В компании обещают, что клиенты смогут получить кэшбэк до 270 тысяч рублей*, а после потратить их по своему усмотрению. 

Как сообщила Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге, в акции будет участвовать определенный пакет квартир в жилых комплексах 4YOU и «Q-мир» в Московском районе Петербурга, а также в ЖК All Inclusive в Пушкинском районе, в Шушарах. 

«Сумма кэшбэка начисляется в зависимости от типа квартиры и может составить до 270 тысяч рублей. Эти деньги покупатель сможет потратить по своему усмотрению: получить скидку на приобретаемую квартиру, равную сумме кэшбэка, направить средства на оплату кладовой или паркинга, либо на ремонт «под ключ» от застройщика*», – пояснила Яна Булмистре.

Например, максимальный кэшбек 270 тысяч рублей можно получить при покупке однокомнатной квартиры в III очереди ЖК 4YOU площадью 41,65 кв. метров. Если использовать его в качестве скидки, то стоимость квартиры составит 4,35 млн рублей вместо 4,62 млн рублей. Альтернативный вариант – потратить сумму кэшбэка, к примеру, на кладовую. Или частично оплатить паркинг.

«Использовать кэшбэк на приобретение кладовой или паркинга будет удобно, к примеру, тем, кто хотел бы разбить платежи на несколько месяцев. При использовании кэшбека, часть или полную стоимость кладовки/паркинга можно включить в ипотеку за квартиру», – уточняет Яна Булмистре. 

*Акция действительна с 1.02.2019 до 28.02.2019 года. Сумма кэшбэка может быть использована на вышеуказанные цели и не выдается в денежном эквиваленте. Количество квартир ограничено. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по телефону 7 (812) 210-86-59

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» (застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте:  https://q-mir.spb.ru ) 

ЖК «4YOU», 1 очередь (застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru)

 ЖК «4YOU», 2 очередь (застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru)

ЖК «4YOU», 3 очередь (застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru)

ЖК «All Inclusive», 1 очередь (застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru)

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