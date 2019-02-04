Главу Фрунзенского района Петербурга уволили после того, как Беглов чуть не утонул в сугробах Купчино

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Об этом «Фонтанке» сообщили участники заседания малого правительства 4 февраля в Смольном.

По словам очевидцев, на заседании Сапожников и другие главы районов отчитались об уборке снега в городе. Глава Фрунзенского района заявил, что недостатки, которые были выявлены в ходе последнего визита врио губернатора в район, были устранены. «А я принимаю вашу отставку», – процитировали ответ Беглова участники заседания.

Советник губернатора по СМИ Ирина Ган подтвердила «Фонтанке» отставку главы района. Отметим, заседания малого правительства обычно проходят в закрытом для прессы режиме. Однако в последнее время на них стали допускать представителей телеканала 78. На вопрос об участии в закрытом заседании журналистов Ирина Ган ответить не смогла.

Накануне врио губернатора Беглов посетил Фрунзенский район с незапланированной инспекцией уборки снега. Днем на сайте Смольного появились фотографии утопающего в сугробах и переводящего дедушку через заснеженную дорогу градоначальника. Как отмечают СМИ, Беглов остался недоволен «сосулями» на крыше социальных учреждений и тем, что еле сумел подъехать к травмпункту на территории района.

О том, как сегодня идет уборка города, в режиме реального времени сообщает «Фонтанка.ру» – читайте нашу текстовую трансляцию.