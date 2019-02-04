Ограничения для проекта «Чижик» парализовали Ржевку. ГАТИ нашла нарушения, а жители – нелепости

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Транспортный коллапс в Красногвардейском районе Петербурга с утра 4 февраля спровоцировали ограничения движения транспорта, введённые в связи с работами ООО «ЛСР-Строй». Самое серьёзное – закрытие сквозного проезда перекрёстка Ириновского и Индустриального проспектов.

Пробки в Красногвардейском районе по данным на 9:45 4 февраля. Кликните для перехода в интерактивную карту ГАТИ.

Работы ведутся в рамках очередного этапа развития проекта трамвая «Чижик», подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе компании. Ограничения согласованы в ГАТИ, но есть недоделки, которые тянут на полумиллионный штраф. Горожане нашли и другие нелепости. Например, было бы гораздо легче, если бы там почистили снег или хотя бы запретили парковку. Пассажирам трамваев в это утро тоже не повезло – из-за одного особо одарённого автомобилиста.

Ограничения действуют на нескольких участках и вводятся поэтапно, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Широту охвата демонстрирует интерактивная карта ограничений на сайте инспекции.

Самый проблемный пятачок – перекрёсток Ириновского и Индустриального, распоряжение о его закрытии действует с 4 по 17 февраля. С 4 февраля по 10 марта ограничено движение на участках Индустриального, а также на Ириновском и продолжающем его Рябовском шоссе не только из-за стройки, но и для отвода транспорта (в рамках изменения схемы организации дорожного движения).

В дальнейшем планируется перекрывать перекрёсток Ириновского, Наставников и улицы Потапова, а также продлевать ограничения на Рябовском шоссе. Документация по этим ограничениям в ГАТИ пока не представлена, сроки ещё не известны.

Все ограничения должны быть сняты до 1 сентября, отметили в ГАТИ.

В том, как подрядчик организовал движение, инспекторы ГАТИ уже нашли нарушение – неполное исполнение схемы ОДД. Оказалось, что не везде выставлены информационные щиты – жёлтые знаки «Объезд», предупреждения о закрытом участке и т.п. По итогам сегодняшнего мониторинга в отношении подрядчика возбуждено дело по статье 43 закона об административных правонарушениях Санкт-Петербурга, которая предусматривает штраф в размере как минимум 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе учреждения.

Ещё больше проблем добавляют снег и недальновидность некоторых лиц, считает читатель «Фонтанки» Игорь.

«По Ириновскому, как известно, тянут трамвай «Чижик». Так вот эти ... сегодня утром перекрыли полностью по одной полосе Ириновского в каждую сторону, а также закрыли сквозной проезд через пересечение Индустриального и Ириновского. При этом ни одному умнику не пришло в голову ни запретить парковку по Ириновскому, чтобы люди могли хотя бы ехать в два ряда, а не в один, ни, естественно, убрать снег. Я лично сегодня ехал от Красина до Передовиков больше часа», – жалуется Игорь.

В итоге пробки охватили весь район.

Видимо, именно из-за них мужчина на «Ленд Ровере» решил сократить путь, поехав по трамвайным путям на проспекте Наставников, – и завяз там в снегу. «Перекрыл путь «Чижикам». Активно махает лопатой... еще метров 150 до перекрестка махать», – иронизировали очевидцы в группах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Ладожская рулит! Красногвардейский р-н» «ВКонтакте». В пресс-службе Транспортной концессионной компании «Фонтанке» сообщили, что задержка движения трамвая «Чижик» составила 40 минут.

И наконец – для полного комплекта, – некоторое время не работал светофор на пересечении проспектов Косыгина и Наставников.

Напомним, проект частного трамвая «Чижик» реализуется компанией «ЛСР-Строй» (в качестве генподрядчика) с 2016 года, когда Смольный и ООО «Транспортная концессионная компания» подписали концессионное соглашение. Проект разделён на несколько этапов. В марте 2018 года трамвай повёз пассажиров по маршруту от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. В декабре 2018-го открылось движение на отрезке проспекта Наставников между проспектами Косыгина и Ириновским по маршруту №64. Следующие этапы – движение по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. На днях комитет имущественных отношений Петербурга и ТКК заключили договор аренды 16 земельных участков, где появятся новые пути для «Чижика». Трамвай должен поехать по ним в сентябре.