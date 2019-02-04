Рогозин рассказал Путину о новой сверхтяжелой ракете. Она полетит к Марсу и Луне

На следующий год Роскосмос запланировал 45 пусков ракет-носителей с космическими аппаратами и кораблями, а также госкорпорация продолжит разработку новинок. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным 4 февраля рапортовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин отчитался о разработке российской сверхтяжелой ракеты «Енисей», с помощью которой можно будет исследовать Марс и Луну. «Подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры, и практически уже выбран облик этой ракеты», – заявил глава Роскосмоса.

По его заверениям, ракету планируют закончить через 9 лет. В декабре 2018-го в Роскосмосе рассказали, что она будет состоять из шести боковых блоков с двигателями РД-171 и одним центральным с двигателем РД-180, а ее высота достигнет ста метров. Расходы на создание ракеты-носителя и строительство необходимой инфраструктуры составят 1,5 триллиона рублей.

Путин особо остановился на «Енисее», переспросил у Рогозина «для лунной программы [необходима ракета]?», на что получил утвердительный ответ.

Помимо этого руководитель госкорпорации заверил, что уже идут работы и по новой средней ракете. «В 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблём мы планируем начать лётные испытания», – уточнил Рогозин.

В текущем году Роскосмос займется пусками тяжелой ракеты «Ангара-А5». Кроме того, будут проведены 6 запусков «Протон-М». «Мы восстанавливаем наше участие на рынке тяжёлых пусковых услуг», – резюмировал глава госкорпорации.

Дмитрий Рогозин отчитался и о выручке, назвав цифру в 387 млрд рублей по итогам прошлого года. Он пообещал увеличить этот показатель до 445 млрд в 2019-м. «Ранее использование бюджетных средств было организовано не на должном уровне», – констатировал глава Роскосмоса, заверив, кто госкорпорация уже начала снижать дебиторскую задолженность. «90 процентов этой дебиторки сформировалось по контрактам, которые были заключены ещё до 2018 года», – особо подчеркнул Рогозин, который занял свой пост в мае 2018 года.

Кроме того, глава корпорации посетовал на кризисное состояние трех предприятий отрасли. Он упомянул ФГУП «ЦЭНКИ», который является оператором космодромов Байконур и Восточный, а также ФГБУ «Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина» и ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности».