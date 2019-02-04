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Авто
04.02.2019 18:31
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В ЗакСе одобрили возврат штрафов за оставление места ДТП и запрет на эвакуацию машин с людьми и животными

На заседании комиссии по вопросам правопорядка и законности петербургского ЗакСа 4 февраля депутаты поддержали идею вернуть штраф в качестве наказания за оставление места ДТП. Также члены комиссии одобрили законопроект, запрещающий эвакуировать автомобили, если в них находятся люди или животные. Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект федерального закона, касающийся оставления места ДТП, был подан группой депутатов Госдумы РФ. Он вносит изменения в статью 12.27 КоАП РФ, дополнительно вводя в качестве одного из наказаний административный штраф в размере 5000 рублей. Таким образом, документ возвращает штраф как одну из альтернативных мер, убранную из КоАП в 2007 году.

Сейчас за такое нарушение грозит от года до полутора лет лишения прав или до 15 суток административного ареста. По мнению авторов законопроекта, оба наказания достаточно суровы, поэтому суд не может учесть смягчающие обстоятельства, например, когда в ДТП только один участник, а ущерба причинено не было.

В то же время МВД России по поручению Конституционного суда разработало поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для водителей, скрывшихся с места серьезного ДТП. Их хотят сажать на срок до 9 лет.

Вторая одобренная депутатами ЗакСа Петербурга инициатива касается процедуры эвакуации автомобилей. Этот законопроект вносит изменения в статью 27.13 КоАП РФ, запрещающие эвакуировать транспортные средства с находящимися внутри людьми или животными. Сейчас прямого и однозначного запрета на такие действия в законе нет, и эвакуаторщики все чаще в процессе эвакуации нарушают права человека (в случае с животными, которых рассматривают как имущество, – право собственности), отмечают авторы документа.

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