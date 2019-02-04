СК показал, как из ювелирного баулами выносили золото. Предполагаемые бандиты ответят перед судом за расстрел полиции в Петербурге

К годовщине экшена, разыгравшегося после налёта на ювелирный в Невском районе, Следственный комитет по Петербургу завершил расследование дела «дерзких ювелиров». Прошедший год добавил южным гостям обвинение в бандитизме, а содержимое баулов успело значительно потерять в цене. Шустрый подельник продолжает скрываться.

Как сообщили в пресс-службе СКР 4 февраля, задержанным зимой прошлого года после перестрелки с полицией предъявлены обвинения в разбое, бандитизме, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Разбой и бандитизм, по версии обвинения, заключался в том, что 31 января 2018 года трое в масках и с пистолетами забежали в салон «Адамас» на проспекте Большевиков, 3, положили на пол сотрудников и обчистили витрины. Камера запечатлела и деятельную работу преступников, набивавших золотом клетчатые сумки, и последовавшую за этим погоню.

«Фонтанка» писала, как разбойники попались патрульным Красногвардейского района на Ириновском проспекте и расстреляли наряд в упор. Полицейские, отстреливаясь, уложили 37-летнего Абдулагапова из Дагестана и 45-летнего Валерия Мельникова из Грузии, третий успел сбежать. Он арестован заочно и продолжает числиться в международном розыске.

Предварительной добычей в прошлом году называли золото почти на 60 млн. Спустя год содержимое сумок пересчитали и снизили стоимость до 9 млн — это больше тысячи украшений. Похищенное возвращено владельцу. Дело «дерзких ювелиров», как назвали обвиняемых в СК, передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.