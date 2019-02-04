Нового игрока «Зенита» Ракицкого убирают из сборной Украины
Защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого больше нет в списке футболистов сборной Украины. С сайта Федерации футбола страны пропало его имя, в списке игроков оно отсутствует.
Профиль Ракицкого на сайте все же найти пока можно, однако для родной федерации он до сих пор остается игроком «Шахтера». Напомним, 29-летний защитник перешел в «Зенит» из донецкого клуба в конце января 2019-го. Как ранее писала «Фонтанка», Ракицкий является легендой футбольного Донбасса, в систему донецкого «Шахтера» он попал в 13 лет.
Справка:
Ярослав Ракицкий родился 3 августа 1989 года в Першотравенске (Первомайске). Всю карьеру до перехода в «Зенит» провел в донецком «Шахтере». За основной состав горняков Ракицкий дебютировал 15 августа 2009 года в матче Кубка Украины против «Днестра». В общей сложности в «Шахтере» провел 326 матчей и забил 14 мячей. Ярослав Ракицкий — семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. За сборную Украины провел 54 матча и забил 4 мяча. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016-го.