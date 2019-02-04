Нового игрока «Зенита» Ракицкого убирают из сборной Украины

Защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого больше нет в списке футболистов сборной Украины. С сайта Федерации футбола страны пропало его имя, в списке игроков оно отсутствует.

Профиль Ракицкого на сайте все же найти пока можно, однако для родной федерации он до сих пор остается игроком «Шахтера». Напомним, 29-летний защитник перешел в «Зенит» из донецкого клуба в конце января 2019-го. Как ранее писала «Фонтанка», Ракицкий является легендой футбольного Донбасса, в систему донецкого «Шахтера» он попал в 13 лет.